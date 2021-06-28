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Под Гродно нарушитель разогнался до 200 км/ч

28.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Под Гродно нарушитель разогнался до 200 км/чГродно нарушитель разогнался до 200 км/ч" class="one-news__figure-img">

Около Гродно нарушитель развил скорость практически до 200 км/ч. После этого он отказался проходить освидетельствование, информирует ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Уточняется, что нарушение выявили 27 июня под Скиделем. За рулем «Ауди» находился 27-летний мужчина, он разогнал автомобиль до скорости 198 км/ч. На этом участке было установлено ограничение скорости до 100 км/ч.

Нарушителю грозит лишение прав на 5 лет и внушительный штраф.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Около Гродно нарушитель развил скорость практически до 200 км/ч. После этого он отказался проходить освидетельствование, информирует ГАИ УВД Гродненского...
 
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