Под Гродно нарушитель разогнался до 200 км/ч

Источник материала: ОНТ

Гродно нарушитель разогнался до 200 км/ч" class="one-news__figure-img">

Около Гродно нарушитель развил скорость практически до 200 км/ч. После этого он отказался проходить освидетельствование, информирует ГАИ УВД Гродненского облисполкома .

Уточняется, что нарушение выявили 27 июня под Скиделем. За рулем «Ауди» находился 27-летний мужчина, он разогнал автомобиль до скорости 198 км/ч. На этом участке было установлено ограничение скорости до 100 км/ч.

Нарушителю грозит лишение прав на 5 лет и внушительный штраф.

Фото: БЕЛТА

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