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Под Гродно нарушитель разогнался до 200 км/ч
Источник материала: ОНТГродно нарушитель разогнался до 200 км/ч" class="one-news__figure-img">
Около Гродно нарушитель развил скорость практически до 200 км/ч. После этого он отказался проходить освидетельствование, информирует
Уточняется, что нарушение выявили 27 июня под Скиделем. За рулем «Ауди» находился 27-летний мужчина, он разогнал автомобиль до скорости 198 км/ч. На этом участке было установлено ограничение скорости до 100 км/ч.
Нарушителю грозит лишение прав на 5 лет и внушительный штраф.
Фото: БЕЛТА
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Около Гродно нарушитель развил скорость практически до 200 км/ч. После этого он отказался проходить освидетельствование, информирует ГАИ УВД Гродненского...
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