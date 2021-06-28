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Централизованное тестирование по иностранным языкам прошло в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжается централизованное тестирование. Сегодня прошли испытания по пяти иностранным языкам – это английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Результаты станут известны в ближайшее время.
За семь испытаний по пяти предметам выявлено 7 нарушителей. Пятеро – за гаджеты, один – за шпаргалку, еще один – за работу после дедлайна. Не явились в пункты тестирования более 5000 человек. Для тех, кто пропустил по уважительной причине, будет резервный день. Следующее ЦТ – по химии – уже в среду.
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В Беларуси продолжается централизованное тестирование. Сегодня прошли испытания по пяти иностранным языкам – это английский, немецкий, французский, испанский и...
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