Централизованное тестирование по иностранным языкам прошло в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжается централизованное тестирование. Сегодня прошли испытания по пяти иностранным языкам – это английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Результаты станут известны в ближайшее время.





Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний: «Мы в течение 10 рабочих дней взяли обязательства эти результаты оглашать, я думаю, что уже по белорусскому языку в ближайшее время будут известны. Я хотел бы настроить студентов на нормальную рабочую обстановку. Да, это очень такое важное испытание, но не надо какие-то делать нарушения, пытаться нарушать правила, потому что комиссии все равно обнаружат эти нарушения. Нужно просто прийти и показать те результаты, которые вы знаете, и они будут справедливо оценены».

За семь испытаний по пяти предметам выявлено 7 нарушителей. Пятеро – за гаджеты, один – за шпаргалку, еще один – за работу после дедлайна. Не явились в пункты тестирования более 5000 человек. Для тех, кто пропустил по уважительной причине, будет резервный день. Следующее ЦТ – по химии – уже в среду.

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