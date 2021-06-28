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В центре Лондона прогремел взрыв

28.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В центре Лондона прогремел взрыв

Тревожные сообщения и из Лондона. На одной из станций метро прогремел взрыв.

Свидетели рассказывают, что услышали громкий хлопок. После этого из-под земли вырвался огромный огненный шар, который был виден из любой точки британской столицы. На станции возник пожар. На место прибыли 10 расчетов и 70 спасателей. Горят коммерческие постройки, автомобили, телефонная будка. В воздухе – запах горящего пластика. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Причина тоже пока не ясна. Предварительно – ЧП не связано с терроризмом.    

Фото: London Fire Brigade

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Тревожные сообщения и из Лондона. На одной из станций метро прогремел взрыв. Свидетели рассказывают, что услышали громкий хлопок. После этого из-под земли вырвался...
 
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