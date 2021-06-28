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Накануне Дня Независимости активисты подарили новорожденным вышиванки
Источник материала: ОНТ
Маленьким белорусам – символ страны. В преддверии Дня Независимости (его отметим в субботу) столичные активисты заглянули в роддом 1-й клинической больницы Минска. С подарками!
Только мамы знают, насколько это трепетно – держать родного малыша. Особенные ощущения вызывает и первая одежда младенца. Милые боди с белорусским орнаментом теперь у 55 новорожденных. Подарок в преддверии 3 июля – символичный. Первая в жизни малыша вышиванка – это и своеобразный оберег, и посыл для изучения национальных традиций. И, конечно, символ патриотизма. Ведь чувство любви к Родине зарождается с пеленок.
Добрую акцию приурочили и ко Дню вышиванки. Столичные активисты обещают: такими подарками порадуют всех новорожденных Минска.
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Маленьким белорусам – символ страны. В преддверии Дня Независимости (его отметим в субботу) столичные активисты заглянули в роддом 1-й клинической больницы Минска....
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