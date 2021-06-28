Глеб Лавров: о кибербезопасности, мизогинии и о том, что будущее – уже

Источник материала: ОНТ

Нет, конечно, дор.читатель или, надеюсь, дор.читателька, я ВСЁ понимаю! Я ж целый международник, а не овца. (Почему «он» использовал эту вроде как мизогинную метафору? Шок! Читать до конца!)

А раз я международник, значит, вынь-да-полОж, должен носиться с этой вашей хорошей и новой испорченной погремушкой – глобальной кибер-безопасностью.

Тем более что и новостей на тему в последнюю июньскую неделю было дорого-богато! Судите сами!

001

Главные, а может и центровые, атакующие защитники мирового добра – власти США – с помощью кибер-средств захватили контроль над доменами йеменского телеканала Al Masirah и иранских ТВ-вещателей Press TV и Al-Alam. Реализуя, главным образом, идею собственно-американской информационной безопасности и… даром что начхав на собственную американскую интерпретацию идеи свободы слова.

010

ЕС объявил о создании кибер-подразделения Rapid Response Cybersecurity Team. В не мелких задачах которого – реагирование на угрозы странам союза. Причем заявлено, что на кибер-службу пойдут не только айтишники, но и дипломаты и силовики. Вестимо для потенциального выписывания нот и люлей русским хакерам анонимным кибер-демонам в V-масках.

011

Департамент кибер-безопасности будет создан в полицейском управлении Японии. Структура уже набирается. А вот законодательство поменяют лишь к весне следующего года (если он, в принципе, наступит). Ну и все же если, то: «департамент будет заниматься только крупными делами о кибер-атаках, к которым могут иметь отношение спецслужбы иностранных государств. Подразделения департамента предполагается оснастить новейшей техникой, включая системы искусственного интеллекта». (Конец цитаты – по источнику в Сети.)

И вот это вот все за одну только неделю! НО.

Но я как подумаю, до чего же ты, дор.читатель или дор.читателька, устали просыпаться в плохом настроении из-за ожидания уже кажется неминуемого наступления дивного нового мира с префиксом «кибер». Это же каждый день уже ждешь, когда смирные домашние приборчики начнут злобно блеять по неслышной уху команде из паутины. Это же прямо предчувствуешь, как выключенная камера мобильника вот-вот приступит транслировать онлайн все, что видит, лежа, позабытая, в спальне. Это ж почти кожей ощущаешь, как дешевенький 3D-принтер, волюнтаристски скачав апдейт, исступленно печатает последний вирус…

Ах, нет. К счастью, это пока еще из области фантастики ближнего прицела.

Фантастики про недалекое, как овца, будущее.

А как же было хорошо в старые, пусть и недобрые, до-кибер-времена!

То есть всего-то десяток дней тому, перед евротуром Джо Байдена!

Просыпаешься, бывало-ча. Зырк в «лицекниг». А там ночью бывшие на почве цветовой дифференциации штанов обвинили друг друга в фашизме и не разговаривают публично вот уже 200+ комментариев. В «тележеньку» – глядь. А там с утра пораньше сеть каналов, созданных, координируемых и наполняемых ботофермами ряда соседних стран, перепостили в нескольких вариантах сообщение: «Все плохо, а будет еще хуже; сим победим!»

После чего сразу настроение соответствующее – бодрое, апокалиптическое.

Можно и на работу.

И вот здесь я не могу не отработать кое-что из этой самой фантастики все более ближнего прицела. Черт, как же хочется скопипастить сразу целых три первых страницы Филиппа К. Дика. Те, из культовой «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Но ограничусь компилированной развернутой цитатой:

«Пенфилдовский генератор настроений разбудил Рика Декарда звонким, радостным всплеском электричества. На соседней кровати его жена Айран разлепила светло-серый тоскливый глаз и тут же со стоном его захлопнула.

– Ты ставишь своего "Пенфилда" на слишком низкий уровень, – сказал Рик. – Давай я немного прибавлю…

– Не суйся в мои настройки, я не хочу просыпаться…

– Я просто собирался набрать то, что нужно сегодня по графику, – соврал Рик и взглянул на график. Сегодня ему требовалось деловое, активное настроение. – Если я наберу по графику, ты сделаешь то же самое?

– Мой сегодняшний график включает шестичасовую глубокую депрессию с самотерзаниями, – сообщила Айран.

– Что? Да зачем тебе это? – Такая комбинация противоречила самой идее генератора настроений. – Вот уж не думал, что меню "Пенфилда" позволяет набрать подобную жуть... Такое всеобъемлющее отчаяние имеет свойство само себя поддерживать...»

Кстати, действие романа Филиппа нашего К. Дика (дал же б-г мизогинное имечко!) начинается третьего января две тысячи двадцать первого года.

Уловили уже, к чему это я?

Я к тому, что мы УЖЕ живем в фантастичном мире, где наше утреннее настроение генерируют умные пиш.машины.

А с наступлением кибер-эры, на которую только в США недавно выделили 250 миллиардов, машины станут эффективнее. Благодаря ИИ, они научатся сами считывать ваши персональные данные и еще более лучше подбрасывать вам то, что вы читали прошлым летом. А значит, захотите почитать еще.

Будет, к сожалению, интересно.

Так что нормальной вам всем, дор.читатель и дор.читателька, этой недели. Чуть менее жаркой и влажной. Чуть более человечной.

И вот еще что интересно: как скоро люди будут мечтать об электроовцах?

001) При подготовке материала использованы материалы «Википедии».

010) В материале сознательно допущены языковые некорректности, неточности, самодельные неологизмы, новояз и проч.

011) Префикс кибер- в тексте отделен дефисом сознательно. Так надо.

100) Теперь уловили, почему использовано слово «овца»? Да, порой овца – это просто банан.

Глеб Лавров, международник, ни разу не журналист, иногда читаю, иногда сплю, сон разума рождает.

Фото: https://ru.depositphotos.com

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