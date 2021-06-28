Мужчина пошутил про молнию, и через несколько минут это произошло!

Источник материала: ОНТ

Какие странные истории только ни случаются с людьми. Порой даже обычная шутка может перерасти в настоящую катастрофу. Именно это и произошло с мужчиной с Гавайских островов. Был шторм, во время которого он решил пошутить, что в него ударит молния. И здесь случилось самое неожиданное…

Омаунуусе Пуни не мог и подумать, что его шутка воплотится в реальность. И больше всего удивило мужчину, что он остался жив после удара молнии. Во время грозы Пуни был на работе и снимал захватывающее зрелище. Но делал он это с крыши 41-этажного здания, держа в руках телефон.

Чтобы не промокнуть, Омаунуусе взял с собой еще зонтик. Он-то и послужил мишенью для удара молнии. Как вы знаете, металлические предметы часто притягивают к себе такие явления, поэтому такой исход был вполне ожидаемым.



Фото: 1obl.ru

История быстро разлетелась по просторам интернета. Многих она позабавила. Но большинство советовали в следующий раз думать о своих действиях своевременно, чтобы такого не повторилось.

Чтобы вы не повторили судьбу Пуни, мы расскажем, как нужно вести себя во время грозы.

1. Если вы застали грозу под открытым небом, то не пугайтесь того, что можете промокнуть. В случае попадания молнии в вас шанс выжить будет больше в мокрой одежде, чем в сухой. Чем это объясняется? Мокрая одежда лучше проводит электричество.

2. Чаще объектами молнии становятся самые высокие объекты на местности – деревья, столбы, башни и т.д. Старайтесь не приближаться к ним и держаться на расстоянии 30-50 метров. Стоит отметить, что больше всего молнии бьют в следующие деревья: тополь, сосну, ель, березу, клен и т.д.

3. Не наводите панику. Бег или быстрый шаг только усугубит ваше положение. Самый оптимальный вариант – сесть на корточки. Ложиться на землю также категорически не рекомендуется, так как если молния ударит рядом, то ее заряд может достичь и вас.

4. Не раскрывайте зонт. Вы уже поняли это из поучительной истории выше. Но на всякий случай напоминаем, что так делать ни в коем случае нельзя.



Фото: forumdaily.com

5. Если вы все-таки намерены двигаться вперед, то делайте это крайне осторожно, мелкими шажками.

6. Если во время грозы вы находитесь в воде, то срочно покиньте это место. Вода лучше всего проводит ток. И даже если молния ударила в паре километров от вас, то заряд тока может непременно достичь вас.

7. Если гроза началась, когда вы сидите дома, то советуем выключить электроприборы. Лучшим вариантов будет выдернуть все из розеток. Двери и окна также лучше закрыть.

По материалам сайтов pikabu.ru , primpogoda.ru

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