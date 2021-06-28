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Прогноз погоды на 29 июля: дожди и грозы

28.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 29 июля: дожди и грозы

В последние выходные июня на смену аномально жаркому периоду пришли ливни, грозы и шквалы. В отдельных районах выпало до 90% всей июньской нормы осадков. В ближайшие дни ожидается теплая, но такая же неустойчивая с дождями и грозами погода.

29 июня погодная ситуация будет определяться атмосферным фронтом. Двигаясь с запада на восток, он принесет влажные воздушные массы с Балтийского моря. Из-за чего в небе в дневные часы вырастут мощные грозовые облака. В результате – дожди и грозы.

Итак, во вторник облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром по северо-западу, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, наиболее интенсивные по востоку. Возможны грозы. Влажность от 40% по западу до 70% по востоку. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный, днем при грозах порывистый.

К 8:00 на столбиках термометров будет +18…+19°C.

К середине дня температура поднимется до +27°C по юго-западу. Прохладнее по юго-востоку – не выше +22°C. В столице ожидается +23°C.

К вечеру – от +19°C по северо-востоку до +26°C по юго-западу.

В среду будет преобладать облачная с прояснениями погода. По северо-востоку, а в дневные часы и по крайнему юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Влажность до 60%. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +12…+17°C.  Днем +23…+29°C, по юго-западу до +31°C. В начале июля характер погоды существенно не изменится. 

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В последние выходные июня на смену аномально жаркому периоду пришли ливни, грозы и шквалы. В отдельных районах выпало до 90% всей июньской нормы осадков. В ближайшие...
 
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