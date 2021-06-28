ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД: Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»

28.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МИД: Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»

В связи с беспрецедентными ограничительными мерами Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство», об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

В МИД вызвали главу представительства ЕС в нашей стране Дирка Шубеля. Ему разъяснили – санкции, как давление на суверенное и независимое государство, абсолютно неприемлемы. Шаги Евросоюза, которые угрожают национальной безопасности и наносят прямой ущерб экономике и гражданам, без ответа не останутся. Шубелю предложили отправиться в Брюссель и довести это до своего руководства. С этого момента въезд из ЕС в Беларусь тем, кто содействовал введению санкций, запрещен. Своего представителя Беларусь также отзывает для консультаций.    

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с беспрецедентными ограничительными мерами Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство», об этом сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Усё гэта ня будзе бясконца!». Што стала з героямі сямейнага здымку, якія разам трапілі ў ІЧУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by