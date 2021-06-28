МИД: Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»

Источник материала: ОНТ

В связи с беспрецедентными ограничительными мерами Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство», об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

В МИД вызвали главу представительства ЕС в нашей стране Дирка Шубеля. Ему разъяснили – санкции, как давление на суверенное и независимое государство, абсолютно неприемлемы. Шаги Евросоюза, которые угрожают национальной безопасности и наносят прямой ущерб экономике и гражданам, без ответа не останутся. Шубелю предложили отправиться в Брюссель и довести это до своего руководства. С этого момента въезд из ЕС в Беларусь тем, кто содействовал введению санкций, запрещен. Своего представителя Беларусь также отзывает для консультаций.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram