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Мощный ливень обрушился на Москву

28.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощный ливень обрушился на Москву

Мощный ливень обрушился на российскую столицу. Кадры из Москвы и ближайших городов напоминают апокалипсис.


Шквалистый ветер сносит деревья и крыши, а ливневые канализации не справляются с напором. В Москве закрыто несколько станций метро, затоплены жилые дома и торговые центры. Непогода привела и к другим неприятным последствиям. В Раменском прямо на проезжую часть упал строительный кран, а в Щёлково молния ударила в трансформаторную станцию. Начался пожар, часть города на время осталась без света. На вечер прогноз синоптиков также не утешителен, предупреждают об усилении ливня. При этом в Москве сегодня уже выпало около 70% месячной нормы осадков. 

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Мощный ливень обрушился на российскую столицу. Кадры из Москвы и ближайших городов напоминают апокалипсис. Шквалистый ветер сносит деревья и крыши, а ливневые...
 
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