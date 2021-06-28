Мощный ливень обрушился на Москву

Источник материала: ОНТ

Мощный ливень обрушился на российскую столицу. Кадры из Москвы и ближайших городов напоминают апокалипсис.





Шквалистый ветер сносит деревья и крыши, а ливневые канализации не справляются с напором. В Москве закрыто несколько станций метро, затоплены жилые дома и торговые центры. Непогода привела и к другим неприятным последствиям. В Раменском прямо на проезжую часть упал строительный кран, а в Щёлково молния ударила в трансформаторную станцию. Начался пожар, часть города на время осталась без света. На вечер прогноз синоптиков также не утешителен, предупреждают об усилении ливня. При этом в Москве сегодня уже выпало около 70% месячной нормы осадков.

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