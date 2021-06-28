В Екатеринбурге коту без лап напечатают протезы на 3D-принтере

Источник материала: ОНТ

В Екатеринбурге (Россия) в местном центре реабилитации животных прошла первая примерка протеза для кота Бискотти, информирует E1.ru. В феврале 2021 года животное выбросили в сугроб, питомец был доставлен в центр реабилитации с сильным обморожением лап. Ветеринары ампутировали их. У Бискотти остались две лапки.

3DLab, специализирующаяся на 3D-моделировании и печати в медицинской отрасли, вызвалась напечатать бесплатные протезы для животного. Прежде компания не создавала протезы для питомцев.

В протезе использованы два типа материала: резиновый эластичный полимер TPU для носочка и опорной части, а также PLA-пластик для внешней части.

Масса одного протеза не превышает 100 граммов.

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

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