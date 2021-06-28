|
В Екатеринбурге коту без лап напечатают протезы на 3D-принтере
Источник материала: ОНТ
В Екатеринбурге (Россия) в местном центре реабилитации животных прошла первая примерка протеза для кота Бискотти,
3DLab, специализирующаяся на 3D-моделировании и печати в медицинской отрасли, вызвалась напечатать бесплатные протезы для животного. Прежде компания не создавала протезы для питомцев.
В протезе использованы два типа материала: резиновый эластичный полимер TPU для носочка и опорной части, а также PLA-пластик для внешней части.
Масса одного протеза не превышает 100 граммов.
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Екатеринбурге (Россия) в местном центре реабилитации животных прошла первая примерка протеза для кота Бискотти, информирует E1.ru. В феврале 2021 года животное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)