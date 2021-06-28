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Традиционный фестиваль в Будславе пройдет по расписанию. Костел объявил даты мероприятия

28.06.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Будславский фест пройдет 2-3 июля, как и планировалось ранее.


Фото: Спутник

Пожар, который случился на крыше святыни, не станет этому помехой. Все молитвы в этом году будут происходить у полевого алтаря, где будет и будславская икона Божей Матери, пишет catholic.by.
 
2 июля служба должна начаться в 12.00, а имша для пилигримов, целебрацию возглавит архиепископ Тадэуш Кондрусевич  – в 18.00.  Процессия со свечами  – в 23.30.

3 июля  имша пройдет в 10.00, а в полночь состоятся совместная молитва  за восстановление костела в Будславе. Ее возглавит Олег Буткевич, председатель Конференции католических епископов Беларуси, епископ Витебска.
 
На восстановление костела уже собрали более 800 тысяч рублей.
 
 
Теги: Витебск
 
 
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