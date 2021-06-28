Традиционный фестиваль в Будславе пройдет по расписанию. Костел объявил даты мероприятия

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пишет catholic.by. Пожар, который случился на крыше святыни, не станет этому помехой. Все молитвы в этом году будут происходить у полевого алтаря, где будет и будславская икона Божей Матери,catholic.by.

2 июля служба должна начаться в 12.00, а имша для пилигримов, целебрацию возглавит архиепископ Тадэуш Кондрусевич – в 18.00. Процессия со свечами – в 23.30.





3 июля имша пройдет в 10.00, а в полночь состоятся совместная молитва за восстановление костела в Будславе. Ее возглавит Олег Буткевич, председатель Конференции католических епископов Беларуси, епископ Витебска

На восстановление костела уже собрали более 800 тысяч рублей.







