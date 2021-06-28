ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сын Бабарико чувствует себя в СИЗО нормально, научился "классно рисовать" - адвокат

28.06.2021 20:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Эдуард Бабарико, сын экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико больше года находится в СИЗО. За это время он научился "классно рисовать", чувствует себя нормально, сообщил адвокат его отца Дмитрий Лаевский в понедельник.



"Эдуард Бабарико в СИЗО чувствует себя нормально, бодрячком. Дико это говорить применительно к человеку, который год под стражей. Но вижу, какие новые навыки приобрёл Эдуард. Он научился классно рисовать... Они (Виктор и Эдуард Бабарико - ИФ) не сами выбирали, где им оказаться. Оказались там (в СИЗО - ИФ) против воли. Значит, нужно не сдаваться", - сказал Лаевский. 

Он пояснил, пишет interfax.by, что Эдуард Бабарико не проходит "по делу Белгазпромбанка", хотя его имя на процессе звучало неоднократно. "Но есть некое исходное дело, с которого все началось, в связи с которым под стражей находится и Эдуард и много других людей. Часть из них на процессе "по делу "Белгазпромбанка" выступали свидетелями", - добавил адвокат.

Итог этого судебного разбирательства, по мнению Лаевского, "может быть только хорошим". Он считает, что защита экс-банкира представила на суде объективный анализ, который опровергает обвинения, выдвинутые против Бабарико. 

Как сообщалось, Эдуарду Бабарико грозит до 5 лет ограничения свободы. Он был главой предвыборного штаба Виктора Бабарико. Его вместе с отцом задержали и поместили в СИЗО КГБ 18 июня 2020 года. Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Беларуси.

Экс-банкир в понедельник выступил на процессе с последним словом, в которым заявил, что не может признать себя виновным в преступлении, которого не совершал.

Приговор по "делу Белгазпромбанка" огласят 6 июля.

Ранее гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст.430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 УК). 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эдуард Бабарико, сын экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико больше года находится в СИЗО. За это время он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ці ўратуе ад санкцый казахстанская нафта?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by