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Сын Бабарико чувствует себя в СИЗО нормально, научился "классно рисовать" - адвокат
Источник материала: Партизан
Эдуард Бабарико, сын экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико больше года находится в СИЗО. За это время он научился "классно рисовать", чувствует себя нормально, сообщил адвокат его отца Дмитрий Лаевский в понедельник.
"Эдуард Бабарико в СИЗО чувствует себя нормально, бодрячком. Дико это говорить применительно к человеку, который год под стражей. Но вижу, какие новые навыки приобрёл Эдуард. Он научился классно рисовать... Они (Виктор и Эдуард Бабарико - ИФ) не сами выбирали, где им оказаться. Оказались там (в СИЗО - ИФ) против воли. Значит, нужно не сдаваться", - сказал Лаевский.
Он пояснил,
Итог этого судебного разбирательства, по мнению Лаевского, "может быть только хорошим". Он считает, что защита экс-банкира представила на суде объективный анализ, который опровергает обвинения, выдвинутые против Бабарико.
Как сообщалось, Эдуарду Бабарико грозит до 5 лет ограничения свободы. Он был главой предвыборного штаба Виктора Бабарико. Его вместе с отцом задержали и поместили в СИЗО КГБ 18 июня 2020 года. Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Беларуси.
Экс-банкир в понедельник выступил на процессе с последним словом, в которым заявил, что не может признать себя виновным в преступлении, которого не совершал.
Приговор по "делу Белгазпромбанка" огласят 6 июля.
Ранее гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст.430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 УК).
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Эдуард Бабарико, сын экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико больше года находится в СИЗО. За это время он...
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