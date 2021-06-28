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Несовершеннолетнему Даниилу Колесникову дали 1 год и 3 месяца колонии
Источник материала: Навiны
Даниила Колесникова взяли под стражу в зале суда, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».колесников Прокурор просил для него 1,5 года колонии.
В суде Жлобинского района 28 июня
Парень в этом году окончил 11 классов.
По версии обвинения, отец и сын в ночь с 9 на 10 августа 2020 года пошли в центр города на площадь и стояли в сцепке в первом ряду.
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Даниила Колесникова взяли под стражу в зале суда, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».колесников Прокурор просил для него 1,5 года колонии.
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