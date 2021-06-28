Несовершеннолетнему Даниилу Колесникову дали 1 год и 3 месяца колонии

Даниила Колесникова взяли под стражу в зале суда, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».колесников Прокурор просил для него 1,5 года колонии.



Источник: spring96.org



В суде Жлобинского района 28 июня началось рассмотрение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Даниила Колесникова, которого обвиняют в «организации или активном участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок». Его отца — Виталия Колесникова — ранее осудили по трем уголовным статьям: хулиганство, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и участие в действиях, нарушающих общественный порядок. В суде Жлобинского района 28 июнярассмотрение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Даниила Колесникова, которого обвиняют в «организации или активном участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок». Его отца — Виталия Колесникова — ранее осудили по трем уголовным статьям: хулиганство, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и участие в действиях, нарушающих общественный порядок.

Парень в этом году окончил 11 классов.

По версии обвинения, отец и сын в ночь с 9 на 10 августа 2020 года пошли в центр города на площадь и стояли в сцепке в первом ряду.