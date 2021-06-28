«В 17 веке военное положение помогло бы». Экономист прокомментировал заявления Лукашенко и сделал прогноз по зарплате





Лев Марголин, экономист. Фото: udf.by





Во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко заявил: «Никакого проседания, ни на одном предприятии быть не должно… Военное положение, если нужно», а также сказал, что будет неплохо иметь за пятилетку среднюю зарплату по стране 700-800 долларов. Сказано это в контексте намерения показать бессилие санкций.





То, как военное положение должно поднять экономику, долго обсуждали в соцсетях. Но каждое заявление делается ради какой-то цели. Возможно ли в принципе ничего не потерять экономически в условиях санкций? Что на самом деле будет происходить с зарплатой? Мы попросили прокомментировать эти громкие заявления экономиста и политика Льва Марголина.





«У каждого есть своя должность, и каждый сообразно должности делает заявления. Премьер-министр делает заявление, что процента на три может просесть. А Лукашенко говорит, что ни в коем случае, вводите военное положение, делайте что хотите, но чтоб ни на одном предприятии даже проседания не было. Это, конечно, смешно, но на некоторую часть его электората это действует — успокаивает, наверное», — считает Марголин.





Конечно, по его мнению, серьезно к таким вещам относиться нельзя. Хоть, как выяснилось, санкции при ближайшем рассмотрении оказались довольно лояльными. Тем не менее, считает экономист, они не могут не оказать влияние на экономику Беларуси.





Отвечая на вопрос, помогло ли кому-то когда-то в истории военное положение поддержать экономику, он отмечает, что такое могло бы сработать, если бы сейчас был 17 век — и не позже.





«Сейчас главное в экономике — не рабочая сила. Это сырье, инвестиции, оборудование, запчасти, материалы, рынки сбыта и так далее. И тут человека хоть 24 часа заставляйте работать — его же надо обеспечить этой работой, и хотя бы сделать так, чтобы было куда его продукцию складывать. Это от него не зависит».





К словам о средней зарплате в 700-800 долларов в течение пятилетки, по мнению Марголина, вообще серьезно относиться нельзя: 500, и 700, и 1000 долларов упоминаются уже не первую пятилетку.





«Блажен, кто верует. Если кто-то еще верит. Но я думаю, даже среди его сторонников, может быть, найдется какое-то количество, которые скажут, что их устраивает нынешняя ситуация, но если их спросить: а вы верите, что к концу пятилетки у нас будет средняя зарплата 700 долларов? — я думаю, что таких не найдется».





Эксперт прогнозирует к концу года продолжение проседания. За май зафиксирована средняя зарплата 1400 рублей. Это не те 1400 рублей, которые могли бы быть еще год назад. Хотя и здесь, по словам Марголина, официальной статистике веры давно нет. Но к концу года больше этой суммы зарплата не будет, а курс доллара как минимум на 10% вырастет. Соответственно, зарплата в валютном исчислении на 10% уменьшится. И это тенденция, которой ничем не сломить.





При этом в соседней Украине, считает экономист, средняя зарплата будет расти.





«Там рынок, там постепенно снимают различные ограничения, начинают воевать с олигархами. Это главная проблема у них. Если у нас воруют просто так, то у них воруют по закону. И надо менять законы, чтобы перестали воровать. Но они это делают постепенно. У них есть перспектива».









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