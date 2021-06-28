ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Витебчанина будут судить за оскорбление Лукашенко сразу по трем статьям УК

28.06.2021 20:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

50-летнего жителя Витебска обвиняют в оскорблении Лукашенко, председателя Центризбиркома, судей, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов, дело уже передали в суд.


Юстиция, правосудие, Фемида, весы, темнота, мрак. Фото pixabay.com

Согласно версии следствия, витеблянин в период c 1 февраля по 17 марта этого года со смартфона разместил оскорбительные комментарии к публикациям в отношении упомянутых лиц в социальной сети «Одноклассники», пишет ННВ.

В результате действия мужчины квалифицировали сразу по трем статьям — части 1 статьи 368, статье 369 и статье 391 Уголовного кодекса. Лишение свободы предусматривает лишь статья 368, согласно санкциям первой ее части, витеблянину грозит до двух лет.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
50-летнего жителя Витебска обвиняют в оскорблении Лукашенко, председателя Центризбиркома, судей, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудники ГАИ помогли в Минске спасти утят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by