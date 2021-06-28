Учителя музшколы приговорили к году ограничения свободы за надругательство над гимном

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор по уголовному делу о надругательстве над Государственным гимном Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстала молодая женщина 1995 года рождения, ранее не судимая, работающая учителем в одной из детских музыкальных школ искусств в столице. По информации обвинения, она, находясь на территории Минска, сознавая публичность и противоправность своих действий, совершила надругательство над государственным гимном, изменив его оригинальный текст. Затем она разместила "новый" текст в созданном ею чат-канале в соцсети, чтобы продемонстрировать другим гражданам результат своего оскорбительного и кощунственного отношения к государственным символам.

Судом обвиняемой назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-