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Александр Лукашенко на встрече с арабским инвестором: «Не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города. В Беларусь инвестор готов вложить порядка 4 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):
Александр Лукашенко:
Мухаммед аль-Аббар:
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Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений –...
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