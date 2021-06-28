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Со вторника снова дорожает бензин. 19-й раз с начала года и 5-й за этот месяц

28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

И снова на копейку.

С 29 июня снова дорожает автомобильное топливо.

Стоимость 1 литра бензина будет такой:

• АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 89 копеек;

• АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 99 копеек;

• АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 21 копейка;

• ДТ — 1 рубль 99 копеек.

Отметим, что за последний месяц это пятое подорожание. Цены уже менялись 2, 8, 15 и 24 июня. С начала года это 19-е подорожание.

 
 
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