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Со вторника снова дорожает бензин. 19-й раз с начала года и 5-й за этот месяц
28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
И снова на копейку.
С 29 июня снова дорожает автомобильное топливо.
Стоимость 1 литра бензина будет такой:
• АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 89 копеек;
• АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 99 копеек;
• АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 21 копейка;
• ДТ — 1 рубль 99 копеек.
Отметим, что за последний месяц это пятое подорожание. Цены уже менялись 2, 8, 15 и 24 июня. С начала года это 19-е подорожание.
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