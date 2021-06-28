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С молоком матери: младенцам в Беларуси дарят боди с национальным орнаментом

28.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новорожденным в Минске подарили боди с национальным орнаментом. Такая акция сейчас проходит по всей стране, передает телеканал «МИР 24».

Активисты Белорусского республиканского союза молодежи посетили 1-й столичный роддом. Там подарки получили 55 малышей и их мам. Всего же в Минске обладателями вышиванок стали 100 грудничков. На боди орнамент и васильки – эти цветы символизируют духовность, верность, чистоту.

«Это цветы радости. Данный цветок символизирует и красоту, и доброту. Поэтому решили остановиться на данном орнаменте», – пояснил первый секретарь Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи Роман Бондарук.

«Люблю, когда сезон, в вазе стоят. Вообще у меня нет стереотипов, что девочки должны носить розовое, а мальчики голубое. У нас есть одежда и нейтральных цветов. Поэтому спасибо, красивые», – сказала молодая мама Мария Крентовская.

Такие символичные подарки маленьким гражданам в Беларуси традиционно вручают в канун Дня независимости. Его отмечают в стране 3 июля.



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Теги: Минск
 
 
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Символичные подарки маленьким гражданам Беларуси традиционно вручают в канун Дня независимости.
 
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