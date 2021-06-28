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Мухаммед аль-Аббар: чувствуем очень большую поддержку в Беларуси, что касается инвестиций и в целом бизнес-климата
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города. В Беларусь инвестор готов вложить порядка 4 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):
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Мухаммед аль-Аббар: чувствуем очень большую поддержку в Беларуси, что касается инвестиций и в целом бизнес-климата
Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений –...
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