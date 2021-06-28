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Глава Евросовета уверен, что приостановка участия Беларуси в Восточном партнерстве негативно отразится на народе

28.06.2021 21:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Приостановив свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство», Беларусь «сделала очередной шаг назад», написал в «Твиттере» президент Европейского совета Шарль Мишель.

Глава Евросовета уверен, что приостановка участия Беларуси в Восточном партнерстве негативно отразится на народе
Фото: Anadolu

«Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет явное негативное влияние на народ Беларуси, лишив его возможностей, предоставляемых нашим сотрудничеством», — убежден он, передает БелаПАН.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что объявленные сегодня белорусским МИД меры в ответ на санкции Евросоюза не нужно воспринимать всерьез.

«Незаконные правители не могут принимать законных решений. Решение Лукашенко покинуть Восточное партнерство и договор о реадмиссии с ЕС не следует воспринимать всерьез. Единственное место, которое он может покинуть, — президентский дворец», — отметил в «Твиттере» глава литовской дипломатии.

В связи с новыми санкциями Евросоюза 28 июня в МИД Беларуси вызвали главу представительства ЕС Дирка Шубеля. Европейскому дипломату было предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы «довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций». Постоянный представитель Беларуси при ЕС Александр Михневич был отозван для консультаций в Минск.

Шубелю было объявлено, что Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», начинает процедуру приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии, запрещает въезд в страну «представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер». Также было заявлено, что Беларусь «продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера».

21 июня был одобрен четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси. В списке 78 физических и восемь юридических лиц. В тот же день новые санкции ввели США в отношении еще пяти белорусских юридических и 16 физических лиц. 24 июня Евросоюз впервые в истории ввел секторальные экономические санкции в отношении Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Приостановив свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство», Беларусь «сделала очередной шаг назад», написал в «Твиттере» президент Европейского...
 
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