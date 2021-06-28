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Находившийся под домашним арестом брестчанин не явился в суд и объявлен в розыск

28.06.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Московского района Бреста 28 июня должен был начаться процесс над местным оппозиционером Андреем Шарендо, однако он не явился на судебное заседание.



Судья Вера Филоник удалилась в совещательную комнату, чтобы принять меру пресечения для Андрея Шарендопишет 1reg.by, который до этого был под домашним арестом. В итоге не явившегося на собственный суд брестского активиста объявили в розыск.

Андрей Шарендо обвиняется в «оскорблении президента Беларуси» и в призывах к действиям, направленным «на причинение вреда национальной безопасности». 31 мая активиста задержали и допросили, после чего поместили под домашний арест.

Его жену – Полину Шарендо-Панасюк – недавно приговорили к двум годам колонии, признав виновной в применении насилия в отношении милиционеров и в оскорблении Александра Лукашенко. У Андрея и Полины двое несовершеннолетних детей.
 
Теги: Брест
 
 
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В суде Московского района Бреста 28 июня должен был начаться процесс над местным оппозиционером Андреем Шарендо, однако он не явился на судебное заседание.
 
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