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Находившийся под домашним арестом брестчанин не явился в суд и объявлен в розыск
Источник материала: Партизан
В суде Московского района Бреста 28 июня должен был начаться процесс над местным оппозиционером Андреем Шарендо, однако он не явился на судебное заседание.
Судья Вера Филоник удалилась в совещательную комнату, чтобы принять меру пресечения для Андрея Шарендо,
Андрей Шарендо обвиняется в «оскорблении президента Беларуси» и в призывах к действиям, направленным «на причинение вреда национальной безопасности». 31 мая активиста задержали и допросили, после чего поместили под домашний арест.
Его жену – Полину Шарендо-Панасюк – недавно приговорили к двум годам колонии, признав виновной в применении насилия в отношении милиционеров и в оскорблении Александра Лукашенко. У Андрея и Полины двое несовершеннолетних детей.
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В суде Московского района Бреста 28 июня должен был начаться процесс над местным оппозиционером Андреем Шарендо, однако он не явился на судебное заседание.
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