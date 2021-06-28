Находившийся под домашним арестом брестчанин не явился в суд и объявлен в розыск









Вера Филоник удалилась в совещательную комнату, чтобы принять меру пресечения для Андрея Шарендо, пишет 1reg.by, который до этого был под домашним арестом. В итоге не явившегося на собственный суд брестского активиста объявили в розыск. Судьяудалилась в совещательную комнату, чтобы принять меру пресечения для1reg.by, который до этого был под домашним арестом. В итоге не явившегося на собственный суд брестского активиста объявили в розыск.





Андрей Шарендо обвиняется в «оскорблении президента Беларуси» и в призывах к действиям, направленным «на причинение вреда национальной безопасности». 31 мая активиста задержали и допросили, после чего поместили под домашний арест.





Его жену – Полину Шарендо-Панасюк – недавно приговорили к двум годам колонии, признав виновной в применении насилия в отношении милиционеров и в оскорблении Александра Лукашенко. У Андрея и Полины двое несовершеннолетних детей.















