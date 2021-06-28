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Глава Emaar Properties: я уверяю всех, что буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города. В Беларусь инвестор готов вложить порядка 4 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Это не просто слова, все монетизировано в товарообороте. Даже в тяжелейший ковидный год он – внимание – подрос. Причем в денежном эквиваленте мы продали в Объединенные Арабские Эмираты в 4,5 раза больше, чем купили. 30-й экономике мира интересны в том числе машины и транспорт. Но главное – понятные правила игры для инвесторов.
Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):
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Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений –...
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