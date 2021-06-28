ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава Emaar Properties: я уверяю всех, что буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать

28.06.2021 21:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города. В Беларусь инвестор готов вложить порядка 4 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Emaar Properties: я уверяю всех, что буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать

Евгений Пустовой, корреспондент:
На Востоке, конечно, дружественные отношения имеют большое значение. Поэтому и на саммитах Организации исламского сотрудничества из европейских лидеров можно увидеть нашего Президента. Уважают и доверяют.

Александр Лукашенко – бизнесмену ОАЭ: мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны

Это не просто слова, все монетизировано в товарообороте. Даже в тяжелейший ковидный год он – внимание – подрос. Причем в денежном эквиваленте мы продали в Объединенные Арабские Эмираты в 4,5 раза больше, чем купили. 30-й экономике мира интересны в том числе машины и транспорт. Но главное – понятные правила игры для инвесторов.

Мухаммед аль-Аббар: чувствуем очень большую поддержку в Беларуси, что касается инвестиций и в целом бизнес-климата

Глава Emaar Properties: я уверяю всех, что буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать

Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):
Мне Беларусь очень нравится со всех точек зрения. Мне очень нравится решение Президента не закрывать экономику. Я считаю это самым мудрым решением, которое было принято, по сравнению с другими странами, где страны были закрыты и экономики пострадали. Для инвесторов это очень хороший знак, что экономика работает стабильно. И мы рассматриваем это очень позитивно. Инвестиционный климат в Беларуси и бизнес-обстановка очень стабильны, поэтому я уверяю всех, что буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать.

Александр Лукашенко на встрече с арабским инвестором: «Не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?» Читайте здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мухаммед аль-Аббар: чувствуем очень большую поддержку в Беларуси, что касается инвестиций и в целом бизнес-климата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by