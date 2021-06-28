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«Белнефтехим» поднял цены на бензин 19-й раз с начала года

28.06.2021 21:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 19-м в этом году подорожании автомобильного топлива на копейку.

«Белнефтехим» поднял цены на бензин 19-й раз с начала года

С 1 по 25 июня среднее значение котировок нефти составило 72,6 доллара за баррель и по отношению к уровню января увеличилось на 32,4%, в то же время цены на топливо в Беларуси повысились примерно на 10%, пояснил концерн свое решение.

С 29 июня цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,89 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,99, АИ-98-К5-Евро — 2,21, дизтоплива — 1,99.

До этого цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля, 4 и 13 мая, а также 2, 8, 15 и 24 июня.

С начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 9,41%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 10,56%, АИ-92-К5-Евро — на 11,18%

 
 
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Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 19-м в этом году подорожании автомобильного топлива на копейку.
 
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