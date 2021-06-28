Олигарх из России избежал санкций Британии за сотрудничество с Лукашенко – The Telegraph





Гуцериев и Лукашенко (Скриншот из видео)





пишет news.liga.net, что Гуцериев не оказался в санкционном листе Британии даже несмотря на то, что Евросоюз ввел против него санкции. Сообщается,news.liga.net, что Гуцериев не оказался в санкционном листе Британии даже несмотря на то, что Евросоюз ввел против него санкции.





"У Гуцериева так много связей с Великобританией, но его нет в списке, несмотря на осуждение Лукашенко и его клептократии. Это приводит нас к беспрецедентному уровню лицемерия", – цитируют слова международных экспертов журналисты.





По информации издания, Гуцериев владеет контрольным пакетом акций британской GCM Global Energy PLC – компания инвестировала в один из крупнейших калийных заводов в Беларуси, который должен был открыться в городе Любань в этом году.





"Отношения Михаила Гуцериева с белорусским диктатором настолько близки, что Лукашенко предложил переименовать город (Любань в Гуцериевск – ред.) в его честь", – говорится в документе о санкциях Европейского союза против лиц, причастных к сотрудничеству с режимом Лукашенко.





В МИД Британии сообщили, что все санкционные списки находятся на "тщательном рассмотрении".





- 23 мая 2021 года режим беларуского диктатора Лукашенко принудительно посадил в Минске самолет Ryanair и захватил летевших на нем оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. В ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью.

- 10 июня Европарламент предложил руководству ЕС как можно скорее принять экономические санкции против ключевых отраслей промышленности Беларуси.

- 18 июня EUObserver сообщал, что Австрия блокирует новые санкции ЕС, которые запрещают кредитовать беларуские банки. По данным издания, австрийские кредиторы продолжают работать с режимом Лукашенко.

- 21 июня журналист Йозвяк сообщил, что ЕС решил ввести новые санкции против Беларуси, а в санкционный список попали члены семьи Лукашенко. 24 ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси.



