На Евро-2020 забито 9 автоголов – столько было за всю историю чемпионатов Европы









На 20-й минуте голкипер испанцев Унаи Симон не сумел как следует обработать мяч после передачи хавбека Педри, и тот влетел в ворота. Гол записали на Педри.





пишет Трибуна. Столько было забито за всю историю чемпионатов Европы. Это девятый автогол на текущем турнире,Трибуна. Столько было забито за всю историю чемпионатов Европы.





До сегодняшнего дня мячи в свои ворота отправляли защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1), вратарь сборной Польши Войчех Шченсны в игре со Словакией (1:2), защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией (0:3), футболисты сборной Португалии Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в матче с Германией (2:4), голкипер команды Финляндии Лукаш Градецки в игре с Бельгией (0:2), вратарь Словакии Мартин Дубравка и хавбек Юрай Куцка в игре с Испанией (0:5).







