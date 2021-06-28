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Исследование байнета: белорусы уходят в международные доменные зоны

28.06.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси замедлились темпы регистрации доменов, при этом отмечается тенденция ухода в международные доменные зоны, сообщает технический администратор национальной доменной зоны, регистратор и хостинг-провайдер hoster.by по итогам промежуточных результатов исследования байнета.



По данным провайдера, за первую половину 2021 года в зонах .BY и .БЕЛ зарегистрировано 14,54 тыс. доменов, или около 87 имен в сутки. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Удаленных доменов за тот же период также стало почти на 3 тыс. меньше. "Однако в целом картина довольно удручающая — количество новых регистраций практически сравнялось с количеством удалений. В прошлом году прирост новых имен составлял 0,9%, в этом году — символический плюс в 91 домен (0,06%)", - констатирует провайдер.

Всего на сегодняшний день в реестре национальной зоны 149,423 домена .BY и .БЕЛ. "А это значит, пишет smartpress.by, что пользователи байнета смогут отметить юбилейный 150-тысячный домен во второй раз. В 2020 году количество новых доменных имен постепенно росло, и в июне байнет перешагнул отметку в 150 000. Однако за лето ситуация резко изменилась — минус 800 доменов", - отмечается в сообщении.

"Во многих своих интервью генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев говорил о том, что ситуация в доменной зоне — это зеркало белорусской экономики и развития страны в целом. Промежуточные итоги работы байнета ярко подтверждают сказанное. Закрывающихся онлайн-проектов с каждым годом становится все больше. Если подобная тенденция сохранится, в следующем году мы сможем наблюдать, как количество удаленных доменов превысит новые регистрации, а это значит — байнет начнет уменьшаться", - прокомментировали в компании.

Наряду с этим, регистрации международных доменов в первой половине 2021 года значительно подросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост количества зарегистрированных международных доменов достигает 35% (например, в зоне .com). Можно предположить, что такие изменения говорят об ослаблении доверия пользователей к белорусскому интернет-пространству", - заявили в компании.
 
 
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В Беларуси замедлились темпы регистрации доменов, при этом отмечается тенденция ухода в международные доменные зоны, сообщает технический администратор...
 
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