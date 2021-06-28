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Партия БНФ: нельзя допустить нового "железного занавеса" вокруг Беларуси
Источник материала: Партизан
Объявленные белорусским МИДом приостановка участия Беларуси в программе "Восточное партнёрство", предложение о выезде из Беларуси руководителя делегации Евросоюза, а также угроза пересмотреть сотрудничество Беларуси с международным сообществом в сфере борьбы с нелегальной миграцией — шаги, демонстрирующие непонимание белорусскими властями истинных причин политического кризиса, в который сейчас вовлечена Беларусь.
Алексей Янукевич / Еврорадио
Так считают в Партии БНФ, которая осуждает "искусственную изоляцию страны от Европы и от мирового сообщества",
Причины кризиса партийцы сформулировали в заявлении за подписью заместителя председателя партии БНФ Алексея Янукевича. К ним относятся "внутренняя политика белорусских властей, нарушения прав человека и масштабные репрессии, которые перенесли тысячи и тысячи белорусов".
"Все мы знаем, что может быть сделано властями, чтобы не было ограничительных мер против белорусских предприятий. Освободить политзаключённых, прекратить преследование оппозиции и давление на журналистов и гражданское общество, начать диалог с теми, кого сейчас власти лишают права голоса и пытаются заставить замолчать", — продолжает Янукевич. И добавляет, что нельзя допустить нового "железного занавеса" вокруг Беларуси.
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Объявленные белорусским МИДом приостановка участия Беларуси в программе "Восточное партнёрство", предложение о выезде из Беларуси руководителя делегации...
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