



Алексей Янукевич / Еврорадио​





передает Еврорадио. Так считают в Партии БНФ, которая осуждает "искусственную изоляцию страны от Европы и от мирового сообщества",Еврорадио.





Причины кризиса партийцы сформулировали в заявлении за подписью заместителя председателя партии БНФ Алексея Янукевича. К ним относятся "внутренняя политика белорусских властей, нарушения прав человека и масштабные репрессии, которые перенесли тысячи и тысячи белорусов".





"Все мы знаем, что может быть сделано властями, чтобы не было ограничительных мер против белорусских предприятий. Освободить политзаключённых, прекратить преследование оппозиции и давление на журналистов и гражданское общество, начать диалог с теми, кого сейчас власти лишают права голоса и пытаются заставить замолчать", — продолжает Янукевич. И добавляет, что нельзя допустить нового "железного занавеса" вокруг Беларуси.