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Фотофакт. В Беловежской пуще на дереве вновь нашли сердце, но на этот раз не плачущее

28.06.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Примерно год назад в пуще уже находили сердце на мертвом дубе. На этот раз символ любви нашли на живой осине.


Фото: Вячеслав Кравчук 

Сотрудники научного отдела Национального парка «Беловежская пуща» во время поиска в лесу материала для научных исследований обнаружили посреди лесного выдела сердце, пишет БГ.

Лишайник в форме символа любви образовался на осине лет 40-50. Вид лишайника, образующего сердечко, на месте определить было сложно – их в Беловежской пуще зарегистрировано более 200 видов.




Кстати, в прошлом году примерно в это же время в Беловежской пуще на дубе черешчатом, который упал лет двадцать назад и разлагался под кронами нового леса, нашли плачущее сердце.


Плачущее сердце на мертвом дереве. https://npbp.by/

 
 
 
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Примерно год назад в пуще уже находили сердце на мертвом дубе. На этот раз символ любви нашли на живой осине.
 
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