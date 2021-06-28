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Фотофакт. В Беловежской пуще на дереве вновь нашли сердце, но на этот раз не плачущее
Источник материала: Партизан
Примерно год назад в пуще уже находили сердце на мертвом дубе. На этот раз символ любви нашли на живой осине.
Фото: Вячеслав Кравчук
Сотрудники научного отдела Национального парка «Беловежская пуща» во время поиска в лесу материала для научных исследований обнаружили посреди лесного выдела сердце,
Лишайник в форме символа любви образовался на осине лет 40-50. Вид лишайника, образующего сердечко, на месте определить было сложно – их в Беловежской пуще зарегистрировано более 200 видов.
Кстати, в прошлом году примерно в это же время в Беловежской пуще на дубе черешчатом, который упал лет двадцать назад и разлагался под кронами нового леса, нашли плачущее сердце.
Плачущее сердце на мертвом дереве. https://npbp.by/
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Примерно год назад в пуще уже находили сердце на мертвом дубе. На этот раз символ любви нашли на живой осине.
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