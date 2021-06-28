Инвестдоговор на строительство в Минске умного города подпишут в ближайшие дни









передает госагентство БелТА. Об этом сообщил исполнительный директор компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар после встречи с Александром Лукашенко,госагентство БелТА.





"В течение 48 часов мы подпишем инвестиционный договор по этому проекту и будем готовы выходить непосредственно на строительную площадку", - сказал бизнесмен.





пишет interfax.by, проектирование объектов проекта уже начато. По его словам,interfax.by, проектирование объектов проекта уже начато.









"Это очень объемный и глобальный проект, который мы будем рекламировать по всему миру. Поэтому я с нетерпением жду начала его реализации, чтобы приступить к международному маркетингу", - заявил глава Emaar Properties.





Умный город, по плану, разместится в границах Минской кольцевой автодороги - пр. Победителей - ул. Орловской - Цнянского водохранилища. Стоимость реализации проекта - 4 млрд евро.





На первом этапе планируется возвести здания Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.





Мухаммед аль-Аббар является советником по экономическим и инвестиционным вопросам руководителей Абу-Даби и Дубая, совладельцем крупных международных компаний в области электронной торговли, общественного питания, моды и дизайна. Его капитал оценивается в $4,6 млрд.





Emaar Properties - один из крупнейших мировых девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран. Компанией были реализованы крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл". Компания застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии площадью 168 кв км, который включает морской порт, промышленную зону, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты.







