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Могилевская журналистка tut.by Анжелика Зайцева эмигрировала в США

28.06.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Могилевская журналистка tut.by Анжелика Зайцева эмигрировала в США. Об этом она написала на своей странице на Facebook.



«Наконец, можно выдохнуть и сказать: я в безопасности и за надежной спиной. Спасибо всем, кто помогал, поддерживал, переживал. Путь был долгий, непростой, нервный, местами страшный. Причины этого путешествия известны. Кому нет, просто примите как данность: теперь я живу в Америке. Первые шаги сделаны, первые мили за рулем пройдены, первые впечатления переварены. Погнали!», — рассказала Зайцева, пишет МогилевОнлайн.

18 мая в офисах TUT.BY и в квартирах некоторых его редакторов прошли обыски. Некоторых из редакторов задержали. Позже КГК сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Доступ к порталу заблокирован, на сайт невозможно попасть ни с помощью VPN, ни через «зеркала».

24 июня в суде Центрального района Минска начался процесс о признании экстремистскими материалов портала и соцсетей TUT.ВY. По данным редакции портала, суд приостановлен на неопределенный срок.
 
Теги: Минск
 
 
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Могилевская журналистка tut.by Анжелика Зайцева эмигрировала в США. Об этом она написала на своей странице на Facebook.
 
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