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«С нетерпением жду начала реализации». Когда подпишут инвестдоговор о строительстве «Северного берега»?

28.06.2021 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С нетерпением жду начала реализации». Когда подпишут инвестдоговор о строительстве «Северного берега»?

Евгений Пустовой, корреспондент:
Как пример доверия белорусскому инвестклимату – строительство «Северного берега». Стоимость умного города – 4 миллиарда евро. Это не только современное жилье с социальной инфраструктурой. Запланированы Институт искусственного интеллекта, Минский центр международной торговли, спортивные объекты, Национальный выставочный центр. В октябре 2020 года уже заложена памятная капсула под это здание.

«С нетерпением жду начала реализации». Когда подпишут инвестдоговор о строительстве «Северного берега»?

Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):
В течение 48 часов мы подпишем инвестиционный договор по этому проекту и будем готовы непосредственно уже выходить на строительную площадку и начинать работать по этому проекту. Поэтому я с нетерпением жду начала реализации этого проекта.

«С нетерпением жду начала реализации». Когда подпишут инвестдоговор о строительстве «Северного берега»?

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Новости Беларуси. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые...
 
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