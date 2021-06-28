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«С нетерпением жду начала реализации». Когда подпишут инвестдоговор о строительстве «Северного берега»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):
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«С нетерпением жду начала реализации». Когда подпишут инвестдоговор о строительстве «Северного берега»?
Новости Беларуси. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые...
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