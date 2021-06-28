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Что пишут латвийские СМИ о событиях в Беларуси? Отвечает жительница Риги

28.06.2021 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алена приехала из Риги. Добиралась она сюда крайне сложно, потому что сухопутные границы закрыты, авиационное сообщение в связи с посадкой Boeing Ryanair было тоже отменено. Поэтому пришлось сначала ехать до Литвы, потом приехать сюда. Это санкции? Ведь с точки зрения латвийского государства это санкции – то, что гражданка Латвии не может приехать к родственникам в Беларусь.

Что пишут латвийские СМИ о событиях в Беларуси? Отвечает жительница Риги

Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:
Самое интересное – не гражданка Латвии, есть у нас такие люди.

Да, с одной стороны они как будто бы проявили солидарность с гражданским обществом Беларуси, снимая флаг, выдвигая санкции. Но в то же время они совершенно не заметили судеб своих людей. Тех этнических белорусов, которые проживают на территории Латвии. Потому что кто-то, по сути, не видел своих родных уже полтора года из-за ковидных времен.

Алена Сырова, СТВ:
Европейские власти говорят о том, что не хотят ссориться с белорусским народом, они против белорусских властей. А получается, что страдают как раз таки...

Алена Дзиодзина:
Страдают мирные, невинные люди. Да, это показная солидарность.

Алена Сырова: 
Наверное, для обычных белорусов санкции, особенно с тем, под каким соусом это преподносится, сродни гибели государства. Почему так воспринимается само слово «санкции»?

Кирилл Казаков:
Как из-за границы видится? Как воспринимается, что пишет пресса?

Алена Дзиодзина:
Латвийская пресса пишет то, что официально принято считать правильным со стороны государства. Государство считает, что в Беларуси происходит притеснение гражданского общества, и СМИ освещают информацию именно с этой точки зрения.

Что пишут латвийские СМИ о событиях в Беларуси? Отвечает жительница Риги

Кирилл Казаков:
А как в Латвии освещают СМИ позицию, которая происходит в Латвии? У нас был разговор за кадром, ты говорила, что если какое-то СМИ не нравится, ему просто урезают финансирование.

Алена Дзиодзина:
Да. До той поры, пока не исправятся.

Алена Сырова:
Я вернусь к своему вопросу по поводу восприятия обычными людьми слова «санкции». Многие даже не вчитываются и не понимают.

Алена Дзиодзина:
Это нечто такое, что пугает. Когда человек сталкивается с тем, что ему не до конца может быть понятно, у него возникает естественное чувство страха. Он не понимает, чем это может для него обернуться. С точки зрения простых белорусов, когда они слышат «против нас введены какие-то очередные санкции», это порождает некое чувство протеста, тревоги за свое будущее и ощущение, что пришло время защищать себя, что нужно как будто бы что-то сделать. Может быть, выйти на протест, на митинг.

Алена Сырова:
Как раз те, кто выпрашивает эти санкции, и ставят перед собой эту цель.

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Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
 
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