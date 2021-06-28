В Минске под колеса авто попал юный велосипедист

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пр.Независимости под колеса автомобиля попал юный велосипедист, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №131/1 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси и несовершеннолетнего велосипедиста. Одиннадцатилетний мальчик пересекал проезжую часть местного проезда проспекта. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте ДТП работали сотрудники отдела Первомайского РУВД столицы и следственно-оперативная группа ГАИ Мингорисполкома.

Госавтоинспекция призывает велосипедистов реально оценивать собственные возможности и не пренебрегать требованиями безопасности на дороге.-0-