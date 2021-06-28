ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода на ул.Притыцкого в Минске

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода на ул.Притыцкого в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"14 июня 2021 года примерно в 01.00 неустановленный водитель на транспортном средстве двигался по ул.Притыцкого со стороны пр.Пушкина в направлении ул. Данилы Сердича. Вблизи дома №38 он совершил наезд на пешехода-мужчину 1959 года рождения, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП ему причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован в учреждение здравоохранения", - рассказали в ведомстве.

Если вы стали очевидцем этого происшествия либо располагаете какими-либо сведениями, сообщите об этом по телефонам 8(017) 239-38-40 либо 102. Анонимность гарантируется.-0-