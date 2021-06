Источник материала: Свабода

Псыхоляг адзначае, што існуе вялікая розьніца паміж эміграцыяй добраахвотнай і прымусовай.

«Калі мы кажам пра тэрміновую ці прымусовую эміграцыю, то гэта, вядома, больш моцны стрэс-фактар. Самі бацькі знаходзяцца ў стрэсавым стане і не пасьпяваюць падрыхтавацца, прадумаць асноўныя пазыцыі: дзе яны будуць жыць, дзе дзіця будзе вучыцца».

У такой сытуацыі бацькам вельмі цяжка адказваць на пытаньні дзяцей, бо найчасьцей яны самі ня маюць адказаў. Але да добраахвотнай эміграцыі можна падрыхтавацца.

«Тут бацькі могуць адказаць дзіцяці выразна на пытаньні, як быць зь сябрамі або сфэрай інтарэсаў, якая ў яго ёсьць цяпер, з тымі ж трэніроўкамі, напрыклад. Гэта істотна можа зьнізіць градус напружаньня і трывогі», — кажа Вікторыя Мельнікава.

