Пандемия не помеха: Беларусь привлекает арабских инвесторов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Близкий для Беларуси человек, дружба с которым проверена временем. Такими словами приветствовал Александр Лукашенко крупного инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль-Аббара, передает телеканал «МИР 24».

Речь шла о реализации в Минске масштабного проекта «умного города». Он получил название «Северный берег». Стороны намерены подписать инвестиционный договор и начать строительство. Мухаммед Аль-Аббар известен как автор многих идей по созданию современного Дубая.

«Мы вас принимаем здесь с таким большим удовольствием не потому, что вы очень богатый человек. А потому, что вы в непростые, сложные времена поддерживали Беларусь, руководство Эмиратов всегда поддерживало Беларусь. И за то, что вы сотрудничаете с Беларусью, и, главное, инвестируете в Беларусь. Словом, мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны, дружба с которым проверена временем», – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что за прошлый год товарооборот между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами значительно увеличился и достиг 110 миллионов долларов. Цифры особенно впечатляют, учитывая пандемию.

«В Беларуси я работаю уже три года, и мне все здесь нравится. Особенно я приветствую решение вашего президента не закрывать экономику во время пандемии, как это сделали многие страны. Для инвестора стабильно работающая экономика – это позитивный знак. И инвестиционный климат, и бизнес-обстановка в Беларуси устойчивы. И я хочу Вас заверить, что буду продолжать здесь работать и инвестировать в вашу страну», – сказал Мухаммед Аль-Аббар.

Стоимость проекта «умного города» на севере Минска – четыре миллиарда евро. В прошлом году Мухаммед Аль-Аббар и премьер-министр Роман Головченко участвовали в закладке капсулы на месте будущей стройки. Здесь планируется возвести здания Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.

Компания, которую возглавляет Мухаммед Аль-Аббар, является одним из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке.