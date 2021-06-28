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Пандемия не помеха: Беларусь привлекает арабских инвесторов
28.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Близкий для Беларуси человек, дружба с которым проверена временем. Такими словами приветствовал Александр Лукашенко крупного инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль-Аббара, передает телеканал «МИР 24».
Речь шла о реализации в Минске масштабного проекта «умного города». Он получил название «Северный берег». Стороны намерены подписать инвестиционный договор и начать строительство. Мухаммед Аль-Аббар известен как автор многих идей по созданию современного Дубая.
Александр Лукашенко подчеркнул, что за прошлый год товарооборот между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами значительно увеличился и достиг 110 миллионов долларов. Цифры особенно впечатляют, учитывая пандемию.
Стоимость проекта «умного города» на севере Минска – четыре миллиарда евро. В прошлом году Мухаммед Аль-Аббар и премьер-министр Роман Головченко участвовали в закладке капсулы на месте будущей стройки. Здесь планируется возвести здания Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.
Компания, которую возглавляет Мухаммед Аль-Аббар, является одним из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке.
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В Минске реализуется масштабный проект «умного города».
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