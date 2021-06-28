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Минский таксист сбил 11-летнего велосипедиста
Источник материала: Навiны
ДТП с участием автомобиля такси и несовершеннолетнего велосипедиста произошло на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 131/1 на проспекте Независимости.
По сообщению столичной ГАИ, 11-летнего ребенка сбили 28 июня. Пострадавшего госпитализировали.
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ДТП с участием автомобиля такси и несовершеннолетнего велосипедиста произошло на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 131/1 на проспекте...
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