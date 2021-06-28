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«Цель всегда – выиграть». В Минске стартовал чемпионат Беларуси по теннису
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока сильнейшие теннисисты Беларуси покоряют корты Уимблдона, в их отсутствие резервисты определяют лучшего на чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования проходят в трех разрядах – одиночном, парном и смешанном. В заявке более сотни участников. 28 июня на турнире завершилась квалификация, причем играли ее спортсмены как на открытых, так и на крытых кортах (свои коррективы в программу соревнований внесли дожди). Тем не менее все спортсмены свои матчи провели.
Эрик Арутюнян, участник соревнований:
29 июня на чемпионате страны стартует основная сетка. А победители соревнований определятся 4 июля.
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Новости Беларуси. Пока сильнейшие теннисисты Беларуси покоряют корты Уимблдона, в их отсутствие резервисты определяют лучшего на чемпионате страны, сообщили в...
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