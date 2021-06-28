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За пару месяцев ему удалось выманить более 30 тысяч рублей. Внимание - розыск
Источник материала: БT
Потенциальных инвесторов искал в игорных клубах. Витебская милиция ищет человека, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Есть информация, что мужчина знакомился с жертвами в различных игорных заведениях областного центра. После этого входил в доверие и предлагал вложить деньги в развитие несуществующего бизнеса. Всего за пару месяцев ему удалось выманить более 30 тысяч рублей. Завладев деньгами, мужчина скрылся, а потерпевшие обратились за помощью к правоохранителям. Теперь человека, чье фото на экране, ищут все. Звоните, анонимность и вознаграждение гарантируются: +375 29-716-82-78 (МТС) или 102.Читайте также:
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Потенциальных инвесторов искал в игорных клубах. Витебская милиция ищет человека, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Есть информация,...
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