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Обзор новостей от спасателей

28.06.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Ливни, прошедшие накануне, не обошли стороной и Смолевичский район. Cтихия в деревне Липники затопила сразу несколько дворов. Дело в том, что  три дома местных жителей находятся в самой низине, поэтому вся стоковая вода с ближайших полей и холмов идет прямо через подворья людей. Такая картина в этой деревне в текущем году наблюдается уже в третий раз. В результате ЧП у жителей оказались затоплены не только дворы, но и гаражи, бани и даже жилые дома. Пострадала техника и имущество. Например, в одном из подворьев потоком воды снесло около 30 метров забора. Жители деревни со своей проблемой уже обращались к местным властям, но пока для устранения причины потопов так ничего и не предпринято. Так что не исключено, что новые ливни снова превратят Липники в Венецию со всеми вытекающими последствиями. 


В Новополоцке бойцы МЧС спасли тонущую девушку. ЧП произошло на реке Западная Двина вблизи понтонной переправы. На ней круглосуточно дежурят спасатели. Сообщается, что на берег пришла отдыхать компания  (6 человек). 2 подруги пошли искупаться, доплыли до середины водоема, развернулись и поплыли обратно. В какой-то момент одна из девушек  начала тонуть, а вторая - стала звать на помощь. Бойцы МЧС подплыли на лодке и за руку вытащили утопающую. 


Помощь спасателей понадобилась и участникам аварии в Лидском районе. Там столкнулись Hyundai и Opel. В салоне последнего оказались зажаты 2 человека. Мимо проезжали бойцы МЧС. Несмотря на выходной день, мужчины пришли на помощь. Отключили аккумулятор в авто, вырвали заклинившую дверь и освободили пассажирку (позже ее увезли в больницу). На место ДТП приехала еще одна бригада спасателей. Они деблокировали водителя, ноги которого были зажаты между педалями. Шофер также госпитализирован. 


В Минске на проспекте Победителей горел автомобиль - движение было ограничено. Инцидент произошел сегодня утром. По информации ГАИ, на пересечении проспекта с улицей Игнатенко вспыхнул  Ford. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГАИ. Обошлось без пострадавших. В обстоятельствах ЧП разбираются эксперты.


В Столинском районе полыхал Fiat, его владелец получил ожоги. Сообщается, что мужчина заправлял машину из канистры, произошла вспышка жидкости с последующим горением. 82-летний пенсионер находится в больнице. Огонь полностью уничтожил автомобиль. 


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Теги: Минск
 
 
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Ливни, прошедшие накануне, не обошли стороной и Смолевичский район. Cтихия в деревне Липники затопила сразу несколько дворов. Дело в том, что  три дома местных...
 
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