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Информация о событиях на дорогах страны

28.06.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Минске на проспекте Победителей горел автомобиль, движение было ограничено. Инцидент произошел сегодня утром. По информации ГАИ, на пересечении проспекта с улицей Игнатенко загорелся "форд". На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГАИ. Пострадавших нет. В обстоятельствах разбираются специалисты.


В ДТП на проспекте Жукова в столице пострадал велосипедист. По информации ГАИ, около 7 утра водитель "митсубиси" при подъеме на транспортную развязку сбил 45-летнего велосипедиста. Тот, не спешившись, пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП велосипедист попал в больницу. 


На МКАД столкнулись мотоцикл "Хонда" и автомобиль "Тойота", водитель мотоцикла госпитализирован. Инцидент произошел накануне. Как сообщает дорожная милиция , 28-летний байкер двигался по внутреннему кольцу. В районе 26-го километра МКАД не справился с управлением и столкнулся с попутной "тойотой".  


В Воложинском районе водитель "вольво" сбил пешехода - мужчина погиб. ДТП произошло на автодороге М6 Минск - Гродно. Установлено, что водитель внедорожника ехал в сторону Минска и наехал на жителя Воложина. Тот шел во встречном направлении по дороге и не был обозначен фликером. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте аварии. 


Еще одно смертельное ДТП. В Червенском районе водитель "тойтоты" съехал в кювет - погибла пассажирка. Инцидент произошел накануне на трассе Минск - Могилев. Шофер авто неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением, допустила боковой занос и съехала в овраг, где машина перевернулась. Женщина-пассажир от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи. Известно, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности. 


В Борисовском районе перевернулась фура - движение в одном направлении было перекрыто. Сегодня на трассе М1 водитель тягача "Вольво", двигаясь по крайней правой полосе, въехал в яму, в результате чего не справился с управлением и опрокинулся, сообщает ГАИ. Никто не пострадал. Движение в направлении границы России было организовано по встречной полосе. 


НА МКАД перевернулась фура и спровоцировала массовое ДТП. Авария произошла накануне. В ГАИ рассказали, что водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь по внешнему кольцу, при перестроении не справился с управлением и въехал в столб, после чего грузовик перевернулся. Следом ехала еще одна фура. Водитель стал тормозить, но его прицеп занесло, и он столкнулся с попутным Renault. Последний в свою очередь въехал в Range Rover, который стоял у обочины. В результате ДТП пассажиры  автомобилей  Renault, Range Rover, а также водитель DAF доставлены в больницу.  


В Ветке в ДТП пострадал ребенок. Установлено, что 28-летний водитель за рулем "тойоты" ехал во дворе по улице Луначарского. В какой-то момент из-за припаркованного авто на дорогу выехал 7-летний  мальчишка на велосипеде, который и угодил под колеса. 


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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минске на проспекте Победителей горел автомобиль, движение было ограничено. Инцидент произошел сегодня утром. По информации ГАИ, на пересечении проспекта с...
 
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