ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опасная вода - двое школьников утонули в Гродненском районе и в Речице

28.06.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Жаркая погода, водоемы и трагедии на воде. Сводки спасателей не радуют. Сразу двое детей погибли. Утонул 10-летний ребенок в Гродненском районе вблизи агрогородка Гожа. По предварительным данным СК, мальчик отдыхал около воды вместе со своей семьей. Школьник купался, начал тонуть. Увы, спасти ребенка не удалось. Позже его тело из воды достали работники ОСВОД. Известно, что локация, где люди отдыхали, не предназначена для купания. Есть даже информационный стенд. На месте работали эксперты и следователи, опросили родственников мальчика, свидетелей и очевидцев. 


Еще одно ЧП на воде с ребенком в Речице. Там утонула 13-летняя девочка. Предварительно,  ребенок отдыхал у реки Ведрич с соседкой, последняя взяла с собой еще троих детей. Девочка нырнула, но на поверхности воды больше не появилась. Отдыхающие пытались найти ребенка, но не смогли, уже тело нашли водолазы. 


Читайте также:




 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жаркая погода, водоемы и трагедии на воде. Сводки спасателей не радуют. Сразу двое детей погибли. Утонул 10-летний ребенок в Гродненском районе вблизи агрогородка...
 
Новости дня
Новости разные
 
К каким последствиям может привести увеличение ягодиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by