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Николай Щёкин: на нас нельзя повлиять. Но вот повлиять на тех, кто покупает нашу продукцию, можно

28.06.2021 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.

Николай Щёкин: на нас нельзя повлиять. Но вот повлиять на тех, кто покупает нашу продукцию, можно

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
На нас-то нельзя повлиять. Но вот повлиять на тех, кто покупает нашу продукцию, можно. И на Индию повлиять можно. С одной стороны, те санкции, которые сейчас пытаются, не пытаются ввести, да, отрицательно будут влиять. И это уже судьба наша, это уже часть истории, нам надо это понять и осознать. С другой стороны, надо работать с теми, кто есть. У нас те соседи, которые есть сейчас, других соседей не будет.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У нас есть соседи, и есть руководство стран-соседей, а это немножко разное.

Николай Щекин:
Если вдолгую говорить, те страны, которые являются соседями, рано или поздно все равно мы будем с ними работать, никуда не денемся. Есть люди, граждане, а есть политические элиты и спецслужбы, которые играют в свою игру. Уже говорилось, что эти спецслужбы вышли из подчинения политических элит, делают все что хотят.

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Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
 
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