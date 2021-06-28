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В Беларусь готовы вложить порядка 4 млрд евро. Как прошла встреча Александра Лукашенко с главой компании Emaar Properties?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларусь инвестор готов вложить порядка 4 миллиардов евро (это что касается ближайших планов). Но говорили сегодня во Дворце Независимости еще и о внешней политике, реальной экономике.
Это открытие самого высокого здания в городе небоскребов, Дубае. Сегодня исполнительный директор компании, что осилила эту строительную высоту, во Дворце Независимости.
Как вы до нас добрались?
Евгений Пустовой, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мухаммед аль-Аббар – известный и крупный арабский бизнесмен с мировой репутацией, идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая. В общем, представитель экономического истеблишмента арабского мира. Здесь бизнесмены свои решения принимают, читая не Telegram-каналы, а политическую классику.
На Востоке, конечно, дружественные отношения имеют большое значение. Поэтому и на саммитах Организации исламского сотрудничества из европейских лидеров можно увидеть нашего Президента. Уважают и доверяют. Это не просто слова, все монетизировано в товарообороте. Даже в тяжелейший ковидный год он – внимание – подрос. Причем в денежном эквиваленте мы продали в Объединенные Арабские Эмираты в 4,5 раза больше, чем купили. 30-й экономике мира интересны в том числе машины и транспорт. Но главное – понятные правила игры для инвесторов.
Дипломатической активности между нашими странами уже лет 15. Происходят постоянные визиты на высшем уровне, встречаются министры. Руководство одной из богатейших стран Персидского залива и дальше готово укреплять развитие отношений с Беларусью.
Пример доверия белорусскому инвестклимату – строительство «Северного берега». Стоимость умного города – 4 миллиарда евро. Это не только современное жилье с социальной инфраструктурой. Запланированы Институт искусственного интеллекта, Минский центр международной торговли, спортивные объекты, Национальный выставочный центр – в октябре 2020 года уже заложена памятная капсула под это здание.
Евгений Пустовой:
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В Беларусь готовы вложить порядка 4 млрд евро. Как прошла встреча Александра Лукашенко с главой компании Emaar Properties?
Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений –...
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