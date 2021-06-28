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«Около 800 миллионов долларов». Где и зачем встретятся Александр Лукашенко и Владимир Путин?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неделя под знаком белорусско-российского сотрудничества. 29 июня стартует Форум регионов Беларуси и России. Он зарекомендовал себя как площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран: Совета Республики и Совета Федерации. Формат мероприятия – онлайн (в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России). В таком же варианте проходила и предыдущая встреча. Однако это не помешало ни общению, ни подписанию новых соглашений. Да и тема самого форума обязывает совершенствовать и внедрять новые формы работы в различные сферы жизни.
У восьмого форума акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. Будет работать пять секций. Параллельно пройдет встреча молодых парламентариев.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Форум регионов Беларуси и России будет работать три дня – с 29 июня по 1 июля.
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Новости Беларуси. Неделя под знаком белорусско-российского сотрудничества. 29 июня стартует Форум регионов Беларуси и России. Он зарекомендовал себя как площадка...
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