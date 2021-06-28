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На Москву обрушились ливни и ураган. Выпало до 70% месячной нормы осадков

28.06.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. На Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень и ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Москву обрушились ливни и ураган. Выпало до 70% месячной нормы осадков

В некоторых районах автомобильные дороги в прямом смысле слова превратились в реки. Выпало до 70 % месячной нормы осадков. Стихия повалила десятки деревьев и рекламных щитов. Затопленными оказались несколько станций метро. Оборваны линии электропередачи.

На Москву обрушились ливни и ураган. Выпало до 70% месячной нормы осадков

Привела непогода и к чрезвычайным ситуациям. На одной из строек обрушился строительный кран. В районе Щелково молния ударила в трансформаторную подстанцию. А на севере города на припаркованные автомобили рухнула крыша.

 
 
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Новости России. На Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень и ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах автомобильные...
 
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