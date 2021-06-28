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«Не была пристёгнута ремнём безопасности». В ДТП в Минской области погибла пассажирка внедорожника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 и 27 июня в Минской области произошло восемь ДТП. Два человека погибли, еще шесть получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В субботу, 26 июня, около полуночи на трассе М6 Минск – Гродно в Воложинском районе 38-летний водитель Volvo сбил пешехода, который шел прямо по проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами.
Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
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Новости Беларуси. 26 и 27 июня в Минской области произошло восемь ДТП. Два человека погибли, еще шесть получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
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