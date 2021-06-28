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«Не была пристёгнута ремнём безопасности». В ДТП в Минской области погибла пассажирка внедорожника

28.06.2021 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 и 27 июня в Минской области произошло восемь ДТП. Два человека погибли, еще шесть получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Не была пристёгнута ремнём безопасности». В ДТП в Минской области погибла пассажирка внедорожника

В субботу, 26 июня, около полуночи на трассе М6 МинскГродно в Воложинском районе 38-летний водитель Volvo сбил пешехода, который шел прямо по проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами.

«Не была пристёгнута ремнём безопасности». В ДТП в Минской области погибла пассажирка внедорожника

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
27 июня около 12:30 на 34-м километре автодороги М4 Минск – Могилев вблизи деревни Корзуны Червенского района минчанка 1979 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota RAV4 в направлении Минска, по предварительной версии, неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением транспортного средства, допустила боковой занос и съехала в кювет, где произошло опрокидывание автомобиля. В результате автоаварии пассажир автомобиля, женщина 1956 года рождения, от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи при доставлении в больницу. Известно, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 26 и 27 июня в Минской области произошло восемь ДТП. Два человека погибли, еще шесть получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  В...
 
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