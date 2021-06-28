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«Необходимо помнить о тех, кто в 90-е сражался с бандитизмом». Ветеранская организация МВД отмечает юбилей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Знаковое мероприятие в жизни Министерства внутренних дел: 28 июня ветеранская организация отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начиная с первого дня независимости, белорусские милиционеры и военнослужащие внутренних войск стояли на защите суверенитета родины. Примером верности долгу и чести можно назвать Петра Пятковского. Он прошел войну и огромный путь в структуре внутренних дел.
Петр Пятковский, полковник милиции в отставке:
Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
В зале собрались руководители МВД, которые инициировали создание Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Те, кто принимал участие в ее становлении, и сегодня продолжают ее развивать.
Отметили и лучших сотрудников силовых структур. 28 июня они получили заслуженные награды. Накануне праздника организацию поздравил Президент Беларуси.
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«Необходимо помнить о тех, кто в 90-е сражался с бандитизмом». Ветеранская организация МВД отмечает юбилей
Новости Беларуси. Знаковое мероприятие в жизни Министерства внутренних дел: 28 июня ветеранская организация отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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