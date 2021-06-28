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«Необходимо помнить о тех, кто в 90-е сражался с бандитизмом». Ветеранская организация МВД отмечает юбилей

28.06.2021 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Знаковое мероприятие в жизни Министерства внутренних дел: 28 июня ветеранская организация отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Необходимо помнить о тех, кто в 90-е сражался с бандитизмом». Ветеранская организация МВД отмечает юбилей

Начиная с первого дня независимости, белорусские милиционеры и военнослужащие внутренних войск стояли на защите суверенитета родины. Примером верности долгу и чести можно назвать Петра Пятковского. Он прошел войну и огромный путь в структуре внутренних дел.

«Необходимо помнить о тех, кто в 90-е сражался с бандитизмом». Ветеранская организация МВД отмечает юбилей

Петр Пятковский, полковник милиции в отставке:
Я доволен тем, что наше поколение сменило более молодое, более энергичное, более способные люди, которым я верю и доверяю. Мы все вместе должны сейчас объединиться и выступать против общего нашего, так сказать, нашего врага.

«Необходимо помнить о тех, кто в 90-е сражался с бандитизмом». Ветеранская организация МВД отмечает юбилей

Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Подводя итоги 30-летия, необходимо помнить о тех, кто в 90-е сражался с бандитизмом, тех, кто в 2000-е поддерживал правопорядок в столице нашей республики при проведении общественно-массовых мероприятий. Тех, кто в 2020-м защитил свободу и независимость нашей родины.

«Необходимо помнить о тех, кто в 90-е сражался с бандитизмом». Ветеранская организация МВД отмечает юбилей

«Офицер – это не профессия, а образ жизни». Юрий Караев побывал на юбилее ветеранской организации МВД

В зале собрались руководители МВД, которые инициировали создание Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Те, кто принимал участие в ее становлении, и сегодня продолжают ее развивать.

«Необходимо помнить о тех, кто в 90-е сражался с бандитизмом». Ветеранская организация МВД отмечает юбилей

Отметили и лучших сотрудников силовых структур. 28 июня они получили заслуженные награды. Накануне праздника организацию поздравил Президент Беларуси.

 
 
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Новости Беларуси. Знаковое мероприятие в жизни Министерства внутренних дел: 28 июня ветеранская организация отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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