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«Извините меня, Китай будет терпеть?» Алексей Беляев о том, почему план Запада построить глобальный мир обречён на провал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алена Сырова, СТВ:
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:
Кирилл Казаков:
Алексей Беляев:
Алексей Беляев:
Если раньше там были одна-две страны-изгоя – Северная Корея, например, пугало мировое, страшилка, тот же Иран со своей ядерной программой. Теперь – кого ни возьми: то Венесуэла, то Беларусь, то Россия сейчас. Они сами создают сегодня целый набор стран, такой лагерь, который они исключают из своего глобального мира. Таким образом те люди, которые попали… Как говорится, враг моего врага – мой друг. Хочешь, не хочешь, заставляют объединяться и искать какие-то пути соприкосновения. Фактически, они создают себе какой-то новый противовес. Санкционная война с Китаем, которая началась еще при Трампе. Китай поставлен сегодня вне игры, вне глобального мира, создававшегося долго. Извините меня, Китай будет терпеть? Нет, он будет отстаивать свои интересы, здесь мы будем объективно союзниками. Поэтому я бы не стал драматизировать. Да, будет какая-то часть переживаться тяжело. Да, где-то нам придется перенаправить свои потоки. Да, где-то, может быть, начнутся некоторые сокращения, урезания, но в целом мы выстоим. Мы выстоим по объективным причинам, потому что мы не одни.
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«Извините меня, Китай будет терпеть?» Алексей Беляев о том, почему план Запада построить глобальный мир обречён на провал
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий. Кирилл...
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